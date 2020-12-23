SON DAKİKA HABERLER: Minibüste iğrenç olay! Genç kadın o anları anlattı: Aklımdan kadın cinayetleri geçti

Topkapı'ya gitmek isteyen Özbekistan uyruklu Nodira M.'ye, 5 ay önce 'sana ev açarım' diyerek zorla telefon numarasını aldığı iddiasıyla 'cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden' yoksun bırakma suçundan 9,5 yıla kadar hapsi istenen minibüs şoförü İzzet A. savunmasında, "Üzerime iftira atılıyor. Hiçbir cinsel amacım olmadı, minibüsten inmeye zorlamadım, telefon numarasını vermesi için zorlamadım" dedi. Mahkeme CD görüntülerinin çözümü için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

"AKLIMDAN KADIN CİNAYETLERİ GEÇTİ"

Bakırköy 39.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında müşteki Özbekistan uyruklu Nodira M. (46) ile kendisine minibüste tacizde bulunduğu ve zorla telefon numarasını aldığı iddia edilen İzzet A. karşı karşıya geldi. Müşteki Nodira M. ifadesinde, "Minibüste telefonuma bakıyordum. İnmek istediğimde burası Topkapı değildi. Şoföre sordum. Ben seni başka bir minibüse bindireceğim dedi. Şimdi oraya kadar gideceğiz sonrasında bindireceğim dedi. Biraz ilerledi, sonrasında arabayı durdurdu. Arabanın kapısı kapalıydı, bana önce temizlikçi lazım dedi.