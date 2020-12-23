SON DAKİKA HABERLER: Minibüste iğrenç olay! Genç kadın o anları anlattı: Aklımdan kadın cinayetleri geçti

Topkapı'ya gitmek isteyen Özbekistan uyruklu Nodira M.'ye, 5 ay önce 'sana ev açarım' diyerek zorla telefon numarasını aldığı iddiasıyla 'cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden' yoksun bırakma suçundan 9,5 yıla kadar hapsi istenen minibüs şoförü İzzet A. savunmasında, "Üzerime iftira atılıyor. Hiçbir cinsel amacım olmadı, minibüsten inmeye zorlamadım, telefon numarasını vermesi için zorlamadım" dedi. Mahkeme CD görüntülerinin çözümü için dosyayı bilirkişiye gönderdi.
"AKLIMDAN KADIN CİNAYETLERİ GEÇTİ"
Bakırköy 39.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında müşteki Özbekistan uyruklu Nodira M. (46) ile kendisine minibüste tacizde bulunduğu ve zorla telefon numarasını aldığı iddia edilen İzzet A. karşı karşıya geldi. Müşteki Nodira M. ifadesinde, "Minibüste telefonuma bakıyordum. İnmek istediğimde burası Topkapı değildi. Şoföre sordum. Ben seni başka bir minibüse bindireceğim dedi. Şimdi oraya kadar gideceğiz sonrasında bindireceğim dedi. Biraz ilerledi, sonrasında arabayı durdurdu. Arabanın kapısı kapalıydı, bana önce temizlikçi lazım dedi.
Ben tanımadığım kişilerle konuşmuyorum. Temizliğe gitmiyorum dedim. O zaman seninle tanışalım arkadaş olalım dedi. Ben de arkadaş olmak istemediğimi işimin olduğunu söyledim. Kapıyı aç ben gideyim dedim. Kendisi kapıyı açmadı. Bu sefer telefon numaramı istedi. Ben vermedim ancak o esnada aklımdan diğer kadın cinayetleri geçti. Çok bağırmayayım, kızdırmayayım diye düşündüm. Buradan kurtulayım diye düşündüm. Telefonumu verdim. Ben seni ne olarak kaydedeceğim dedim. O da bana Mehmet taksici yazarsın dedi. Onun dediği gibi yazdım. Sonrasında kapıları açtı ve çıktım, Topkapı'ya gittim. Oradan da eşimin kardeşinin yanına gidip olanları anlattım. Kendisi numarayı alıp Topkapı son durağa gitmiş. Bu kişi kim diye sormuş. Oradakiler de Mehmet değil İzzet demişler. Ben tam olayı anlatırken telefonuma beni ara mesajı geldi. Ben Türkiye'de ikamet izni olan biriyim" dedi.
"BANA İFTİRA ATILIYOR"
Tutuksuz sanık İzzet A. ise savunmasında, "Müşteki arabama bindi. Ayakta on yolcu vardı. Ben otogarın önüne geldim. Son durağa geldiğimizde araçta kimse yoktu. Kendisi de baktığım kadarıyla telefonla oynuyordu. Burası son durak abla dedim. Bana Topkapı'ya gidecektim dedi. Ben de burası son durak Topkapı'ya gitmez dedim.
Onu Esenler Dörtyol'dan gelen dolmuşa bindirdim. Kendisi bana kaybolmak istemiyorum. Numaramı size vereyim siz de bana numaranızı verirsiniz yol tarif edebilirsiniz dedi. Ben de kendi telefonumdan beni ara diye mesaj attım. Olay sabah 7.00 gibi oldu. Olaydan 20 gün sonra babam ile amcamı arayıp para talep ettiler. Babam ve amcam yüz yüze görüştüler. Bu esnada telefonları arka odaya götürüp ses kaydı yapmışlar. Üzerime iftira atılıyor. Hiçbir cinsel amacım olmadı, minibüsten inmeye zorlamadım, telefon numarasını vermesi için zorlamadım" diye konuştu. Mahkeme dosyadaki CD görüntülerinin çözümü için dosyayı bilirkişiye göndererek duruşmayı erteledi.
Duruşma çıkışı bir açıklama yapan Nodira M., "O anki psikolojiyle yerimden kalkamadım. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum diye alttan aldım Ne derse tamam diyorum yapıyorum. Özgecan Aslan'da şoförle baş başa kaldı ben de şoförle baş başa kaldım. Aklımdan Özgecan geçti. O yüzden alttan aldım sustum. Numaramı aldıktan sonra kapıları açınca kaçıyorum. O da peşimden geliyor bindirmek için ne isterse tamam diyorum. Ben yabancıyım kadınım tek başımayım. Ne için sustuğumun mantığını anlatmaya çalışıyorum.
Hakim karşısında uzatma denildiği için kendimi anlatamadım. Kabul etmedi yalanlar atıyor. Minibüste sesimi çıkaramadım baş başa kalınca sustum. Tepki verirsem belki döver belki boğar baş edemem ki erkek sonuçta. Orası kapalı yer orada yapmazsa başka yere götürecek. Özge Can'ı götürmediler mi başka yere? Bir de şimdi suçlu oldum minibüste tepki vermediğim için. Benim yerimde genç kız olabilirdi saf bir kadın olabilirdi. Psikolojim bozuldu. Minibüse binerken 100 defa düşünüyorum. Özge Can'nın başına gelen benim başıma gelsin istemedim. Özge Can gençti ben biraz olgunum. Ben olgun davrandım bu mu benim suçum" dedi.