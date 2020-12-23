SON DAKİKA HABERLER! Türkiyenin kanını dondurmuştu! Raporlar o iddiayı doğruladı...

'FİZİKSEL VE PSİKOLJİK SORUNLARA YOL AÇAR'

Raporda, ses tellerine müdahalenin hayvanlardaki olumsuz etkisine de yer verildi. Söz konusu operasyonun uygulama yapılan bölgenin hassasiyeti nedeniyle uzun süreli ve şiddetli ağrıya neden olduğu, ağrının hayvanın yeterli düzeyde solunum yapmasına engel olduğu gibi, besinleri yutmakta zorluk çekmesi ya da solunum yoluna kaçırması riskini de doğurduğu kaydedildi. Ayrıca ses tellerinin işlevsiz kılınmasına yönelik cerrahi operasyonun, köpeklerde fiziksel ve psikolojik pek çok olumsuz sonuç doğurma potansiyeline sahip olduğu, uygun bilimsel yöntemle gerçekleştirildiğinde dahi hayvan gönenci açısından sakınca teşkil ettiği belirtilerek, "Bunun uiçin yurdumuzda ses tellerine yönelik tedavi edici olmayan cerrahi girişimler bütünüyle yasaklanmış durumdadır" denildi.

Hayvanları uygunsuz koşullarda beslediği için para cezası uygulanan Cangül Ç. hakkında bu rapor doğrultusunda adli işlem de yapılacağı belirtildi.