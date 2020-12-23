Son dakika: İş arkadaşına öldüresiye dayak kamerada

Ben bir şey söylemedim. Telefonumu almak için odadan çıktım. Koridorda, 'Her şeyi ben yapmak zorunda değilim' gibi söylemlerde bulundu. Saçımı çekip beni diğer odalara sürüklemeye çalıştı.







Kafamı duvarlara vurdu, yumruk attı. Yere düştüm tekme attı. Kaçmaya çalıştıkça yakalayıp vurdu. Elinden kurtulup dışarı çıktım ve esnaftan yardım istedim" dedi.