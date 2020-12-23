Son dakika: Kısıtlamalar onlara yaradı! Satışlar patladı! Kadınlar her gün akın akın oraya gidiyor...

"BOŞ VAKİT VERİMLİ GEÇMİŞ OLUYOR, HERKES ÖRSÜN"

Kürkçü Han'a ip almaya gelen Sevim Coşkun, "Evde vakit geçirmeye çok iyi geliyor. Çünkü hem stres atıyorsun hem uğraşın oluyor. Hem de dışarı çıkıp insanlarla temas etmiyorsun. Herkese tavsiye ediyorum ben bol bol örsünler. Hiçbir şey bilmiyorsa sadece örsünler o bile stres attırıyor insana. Hem de vakit verimli geçiyor. İnsanın canı sıkılmıyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Yine çarşıya yün ip almaya gelen Müzeyyen Kılıç da "Yün ip bakıyorum. Çünkü sıkılıyoruz artık evde. Sürekli örüyoruz. Mecburen ne yapalım artık. Geçen sene de ördük. Bu sene örmeyeceğim dedim ama yine dayanamadım, geldim" diye konuştu.