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Son dakika korona mutasyonu açıklaması! İkinci bir varyantı tespit edildi

Dünyanın endişeyle takip ettiği korona virüs mutasyonu konusunda korkutan bir son dakika açıklaması geldi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 'ta corona virüsünün (koronavirüs) yeni bir varyantının daha tespit edildiğini açıkladı. Bakan Hancock iki vakanın 'dan seyahat edenlerle temaslı olduğunu duyurdu. İşte bu son dakika haberinin ayrıntıları ve diğer detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2020 19:18 ABONE OL

Dünya korona virüs mutasyonu haberleri nedeniyle diken üstündeyken bir son dakika haberi endişeleri daha da arttırdı. Basın bilgilendirme toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, tespit edilen iki mutasyonu "kaygı verici" olarak nitelendirdi. Hancock, corona virüsünün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

Matt Hancock, bu varyantın Birleşik Krallık'ta corona virüsü vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü aktardı.

Hancock, "Birleşik Krallık'taki vakalar ile yakın temaslıları karantina alıyoruz. İkinci olarak, derhal Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması getiriyoruz. Üçüncü ve en önemlisi de son iki hafta içinde Güney Afrika'da bulunan ve onlarla yakın temaslı olan Birleşik Krallık'tan herkes derhal karantinaya girmeliler" dedi.

Hürriyet'in haberine göre Dr. Susan Hopkins, uzmanların hâlâ yeni varyantla ilgili öğrenme aşamasında olduğunu belirtti. Dr. Hopkins, "Yürürlükteki karantinayla ve sistemle yayılmayı kontrol edeceğimizden eminiz. Seyahat edenlerdeki vakaların tespitini sürekli olarak iyileştirmeye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika korona mutasyonu açıklaması! İkinci bir varyantı tespit edildi
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