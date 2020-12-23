Son Dakika: Koronavirüsün ilk çıktığı yer Çin olmayabilir! 2019'da bir Avrupa ülkesinde...

'İLK VAKALAR VUHAN VE ÇEVRESİNDE OLMAYABİLİR'

İtalya'da Milano Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma, Ekim 2019'da İtalya'da dört corona virüs vakasının görüldüğünün tespit edildiğini açıkladı. Çin'de yapılan araştırmalarda da Vuhan'da yapılan analizlere göre virüsün yaz sonlarında Çin'de olabileceği açıklandı.

Araştırmalarda virüsün hayvandan insana tam olarak ne zaman sıçradığının belirlenemeyeceği belirtilirken Sidney Üniversitesi'nden virolog Edward Holmes, "İlk türler arası bulaşma olayının Vuhan'da veya çevresinde gerçekleşmemiş olması mümkün" ifadelerini kullandı.