Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Koronavirüsün ilk çıktığı yer Çin olmayabilir! 2019'da bir Avrupa ülkesinde...

: Koronavirüsün ilk çıktığı yer olmayabilir! 2019'da bir Avrupa ülkesinde...

haberleri... Dünya Sağlık Örgütü'nün doğrulanmış ilk koronavirüs vakalarını açıklamasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Yine de virüsün kaynağı ve dünya çapında yayılmasının gerçek zaman çizelgesi bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Giderek artan kanıtlar, 'in Wuhan kentinde ilk vakaların küresel dikkatleri üzerine çekmesinden aylar önce dolaştığını gösteriyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 15:18 Son Güncelleme: 23.12.2020 15:25 ABONE OL
Son Dakika: Koronavirüsün ilk çıktığı yer Çin olmayabilir! 2019'da bir Avrupa ülkesinde...

Milano Ulusal Kanser Enstitüsü'nde araştırmacılar tarafından yapılan bir koronaviürs çalışması, İtalya'nın koronavirüs vakalarının dördünün Ekim 2019'a tespit edildiğini ortaya koydu. 'de yapılan araştırmalar, Wuhan'da insanların Kasım ve Aralık başında hastalandığını gösteriyor: Wuhan hastanelerinin uydu görüntülerine ve internette yapılan aramalara dayanan bir analiz, bölgedeki COVID-19 semptomlarının ortay çıkma dönemi, virüsün orada yaz sonlarında dolaşmaya başlamış olabileceğini öne sürdü. Daha fazla veri olmadan virüsün hayvanlardan insanlara ilk sıçramasının kesin tarihini tam olarak belirlemek imkansız ancak tüm dünya ilk çıkışı Aralık ayı olarak kabul ediyor.

Son Dakika: Koronavirüsün ilk çıktığı yer Çin olmayabilir! 2019'da bir Avrupa ülkesinde...

'İLK VAKALAR VUHAN VE ÇEVRESİNDE OLMAYABİLİR'
İtalya'da Milano Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma, Ekim 2019'da İtalya'da dört corona virüs vakasının görüldüğünün tespit edildiğini açıkladı. 'de yapılan araştırmalarda da Vuhan'da yapılan analizlere göre virüsün yaz sonlarında Çin'de olabileceği açıklandı.

Araştırmalarda virüsün hayvandan insana tam olarak ne zaman sıçradığının belirlenemeyeceği belirtilirken Sidney Üniversitesi'nden virolog Edward Holmes, "İlk türler arası bulaşma olayının Vuhan'da veya çevresinde gerçekleşmemiş olması mümkün" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Koronavirüsün ilk çıktığı yer Çin olmayabilir! 2019'da bir Avrupa ülkesinde...

ÇİN'DE İLK VAKA 17 KASIM 2019
Vuhan'daki yetkililerin 31 Aralık'ta 'gizemli ve yeni bir virüs' olarak Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdikleri Covid-19 ile ilgili South China Morning tarafından yayınlanan araştırmada, 'de ilk corona virüs vakasının 17 Kasım 2019'da gerçekleştiği belirtildi.

Son Dakika: Koronavirüsün ilk çıktığı yer Çin olmayabilir! 2019'da bir Avrupa ülkesinde...

BAŞLANGIÇ YERİNİN HAYVAN PAZARI OLMADIĞI KESİNLEŞTİ
SCMP'ye göre 'li tıp uzmanları, o dönemde görülen hastalardan alınan örnekleri yeniden analiz ederek Kasım ve Aralık ayları arasında 60 corona virüs vakası saptadı. Bu analiz ile Vuhan'ın da içerisinde olduğu Hubei eyaletinde yaşayan 55 yaşındaki bir kişinin ilk corona virüs hastası olduğu bildirilirken Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, ilk vakaların başlangıç yerinin Vuhan'daki hayvan pazarı olmadığı kesinleşti.

Son Dakika: Koronavirüsün ilk çıktığı yer Çin olmayabilir! 2019'da bir Avrupa ülkesinde...

Vuhan'da tespit edilen 41 corona virüs vakasını inceleyen uzmanlar, aralarında 13 kişinin hayvan pazarına bir kere bile gitmediklerini belirtirken dünyanın önemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayınlanan raporda da Mayıs ayında yapılan araştırmada hayvan pazarındaki hiçbir hayvanda corona virüse rastlanmadığı belirtildi.

Son Dakika: Koronavirüsün ilk çıktığı yer Çin olmayabilir! 2019'da bir Avrupa ülkesinde...

2019 EKİM'DE İTALYA GÖRÜLDÜ
Yapılan resmi açıklamalarda İtalya'da ilk kez corona virüsün 21 Şubat'ta Lombardiya'da görüldüğü bildirilirken Roma Çevre ve Sağlık departmanının yaptığı araştırmada, corona virüsün DSÖ tarafından ortaya çıkma tarihinden çok daha önce İtalya'da görüldüğü açıklandı. Lombardiya bölgesindeki kişilerden alınan kan örnekleriyle yapılan araştırmada, 23 İtalyan vatandaşında 27 Ekim tarihinde corona virüse rastlandığı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Koronavirüsün ilk çıktığı yer Çin olmayabilir! 2019'da bir Avrupa ülkesinde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA