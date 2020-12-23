Son dakika: Sahte içki kabusu Maltepe’de can aldı! Ağzı burnu kan içinde bulundu

Harem Otogarı'nda minibüsçülere aşçılık yapan Kemal T.'nin ilk ifadesinde, yerde yatan Hayrettin C. (48) ile çalıştığı yerden tanıştığını, ara sıra minibüslerde kahyalık yapan Hayrettin C.'yi kalacak yeri olmadığından evinde bir günlük misafir ettiğini söylediği öğrenildi. Üsküdar'dan aldıkları içkiyi gece geç saatlere kadar içtikten sonra uyuduklarını ve sabah kalktığında Hayrettin C.'nin öldüğünü fark ettiğini ardından hemen polisi aradığını söylediği bildirildi.





Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin yere düşerken kapı camına çarptığı ve bu nedenle elinde kesikler olduğu belirlendi. Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis sahte içkiyi sattığı ileri sürülen bir büfe sahibini gözaltına aldı.