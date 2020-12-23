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Son dakika: kabusu ’de can aldı! Ağzı burnu kan içinde bulundu

İstanbul 'de bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Ölen Kemal T’nin tükettiği ileri sürülürken konuyla ilgili çalışma başlatan polis büfe sahibi 1 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 23.12.2020 16:10 Son Güncelleme: 23.12.2020 16:24 ABONE OL
Son dakika: Sahte içki kabusu Maltepe’de can aldı! Ağzı burnu kan içinde bulundu

Olay dün saat 14.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin evde bulunan arkadaşının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını ihbar etmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu adrese gitti. İçeride bulunan Kemal T.'nin kapıyı açması üzerine ekipler elleri ve burnu kan içinde olan bir kişinin yerde yattığını gördü. Polis sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Kemal T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Harem Otogarı'nda minibüsçülere aşçılık yapan Kemal T.'nin ilk ifadesinde, yerde yatan Hayrettin C. (48) ile çalıştığı yerden tanıştığını, ara sıra minibüslerde kahyalık yapan Hayrettin C.'yi kalacak yeri olmadığından evinde bir günlük misafir ettiğini söylediği öğrenildi. Üsküdar'dan aldıkları içkiyi gece geç saatlere kadar içtikten sonra uyuduklarını ve sabah kalktığında Hayrettin C.'nin öldüğünü fark ettiğini ardından hemen polisi aradığını söylediği bildirildi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin yere düşerken kapı camına çarptığı ve bu nedenle elinde kesikler olduğu belirlendi. Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis sahte içkiyi sattığı ileri sürülen bir büfe sahibini gözaltına aldı.

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Son dakika: Sahte içki kabusu Maltepe’de can aldı! Ağzı burnu kan içinde bulundu
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