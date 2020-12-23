Son dakika! Yılbaşı öncesinde 40 bin şişelik sahte içki operasyonu





AYNI KİŞİ AYNI FİRMA

Operasyonda, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde kimya deposunun sahibi ile Kepez ilçesindeki medikal firmasının sahibinin aynı kişi olduğu belirlendi. Firmaların yasal sınırlar içerisindeki alkol alıp satma yetkisini kötüye kullanarak sahte ürünleri Antalya'ya getirdiği tespit edildi. Sahta alkollerin içki yapımında kullanılacağı, ele geçirilen sahte alkollerin şişelenmesi durumunda piyasa değeri 700 bin lira olan yaklaşık 40 bin şişe sahte alkol elde edilebileceği ortaya çıkarıldı.



13 KİŞİ YAKALANDI

KOM Şubesi'nin operasyonlarında 13 kişi yakalandı. Yakalanan sahte alkol üreticileri hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan' ve 'TCK. 186. Madde kapsamında (Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden ve bulundurma)' suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi. Operasyonlar sayesinde yılbaşında ülke genelinde olası yüzlerce ölüm olayının önüne geçildiği vurgulandı.