Tanker kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

D-100 karayolu üzeri İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesinde meydana gelen trafik kazası şu şekilde gelişti. İstanbul istikametine seyir halinde olan İsmail T. idaresindeki 41 DC 049 plakalı sülfürik asit yüklü tanker, Yahya Kaptan Mahallesi mevkiinde kendisi ile aynı yönde gitmekte olan Bahri A. yönetimindeki 10 AEB 091 plakalı toprak yüklü kamyona arkadan çarptı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada Tanker içerisinde bulunan ve araçta sıkışan sürücü İsmail T. ile yanındaki Erol Y. ekiplerin çalışmalarını sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören asit yüklü tankere itfaiye ekiplerince önlem amacıyla köpük sıkıldı.

KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.