Tarihi eser kaçakçılarına göz açtırılmıyor

Kolluk Kuvvetleri, son yıllarda Doğu Anadolu Bölgesinde bir çok tarihi eser kaçakçılığını önledi. Binlerce tarihi eser, satılmak üzere çıkarılırken başarılı operasyonlar sonucunda ele geçirildi.

Son olarak Erzurum'un Aşkale ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 439 tarihi eser sikkeyi, kaçırılırken operasyonla ele geçirdi. Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında Aşkale ilçesinde icra edilen yol kontrolünde 1 şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 439 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilerek hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlemlere başlatıldı.