Tarsus İdmanyurdu’nda galibiyet sevinci

Tarsus İdmanyurdu 2.'nci Başkanı ve Basın Sözcüsü Hakan Canan Can yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş'a 3-1 yenilerek elenmelerinin ardından lige döndüklerini belirterek, "Zorlu maçlarımızdan birisi olan Anadolu Selçukspor deplasmanından 2-1 galip gelerek 3 puanla sahadan ayrıldık. Bundan sonraki maçlarımıza ister sahamızda, ister deplasmanda olsun 3 puan parolasıyla çıkacağız" dedi.Hakan Can, "Tarsus İdmanyurdu olarak Ziraat Türkiye Kupasına veda ettikten sonra yönümüzü lig maçlarına çevirdik. Bu zaman sürecini sorunsuz, problemsiz ve sakatsız bir şekilde atlatmayı düşünüyoruz. Futbol Federasyonun almış olduğu karar neticesinde 15 günde 6 zorlu maç oynayacağız. Bugün bu maçlardan birini Konya'da Anadolu Selçukspor ile oynadık ve sahadan galibiyetle ayrıldık. Bu hafta Cumartesi günü kendi sahamızda Eyüpspor ile karşı karşıya geleceğiz. 30 Aralık tarhinde Sivas belediyespor'u kendi sahamızda ağırladıktan sonra, 2 Ocak 2021 tarihinde deplasmanda Bayburtspor ve 6 Ocak 20121'de Kırklareli deplasmanının ardından 10 Ocak 20121 tarihinde Kastamonuspor ile kendi sahamızda karşılaşacağız" diye konuştu.Teknik Direktör Ergün Penbe ve ekibi ile futbolculara güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Can, "iz Yönetim olarak futbolcularımızın ve teknik heyetimizin yanındayız. Yönetim olarak desteklerini her zaman yanımızda gördüğümüz Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan ve Klubümüzün Başkanı Servet Serhat Dövenci'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.Hakan Canan Can ayrıca bu hafta Cumartesi günü Tarsus Şehir Stadında Eyüpspor ile karşılaşacaklarını, bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.