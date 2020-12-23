Telabyad’da un fabrikası ve Tohum Çoğaltma Genel Kurumu açıldı

Barış Pınarı Harekâtı ile huzur ve güven ortamının hâkim olduğu bölgede, sosyal ve ekonomik hayatın normale dönmesine yönelik Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yapımı tamamlanan un fabrikası ve Tohum Çoğaltma Genel Kurumu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışı törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Telabyad Mahalli Meclis Başkanı Vail Hamdo ile Mahalli Meclis Üyeleri katıldı. Tesisin açılış kurdelesini beraberindekilerle kesen Vali Erin, kumanda panosundaki butona basarak ilk un üretimini başlattı.

Barış Pınarı bölgesinin, tüm Suriyelilerin huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği, tüm kamu hizmetlerinin sorunsuz şekilde sunulduğu bir yer haline getirmek için güvenlikten sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar tüm sektörlere SUDKOM koordinesinde danışmanlık ve teknik destek hizmeti sağlandığını hatırlatan Vali Erin, bölgede üretilen tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik ilk tesis olan un fabrikasının hayırlı uğurlu olmasını diledi. Tamamen dijital sistemle çalışan un fabrikasının, günlük 50-60 ton üretim kapasitesine sahip olduğu ve 30 kişiye istihdam fırsatı sağladığı öğrenildi.