TEM’de feci kaza 1’i polis 8 yaralı

TEM otoyolu Kocaeli Körfez İlçesinde meydana gelen trafik kazası, iddialara göre şu şekilde gelişti. Ankara istikametine seyir halinde olan Adem Kotan idaresindeki 25 AAK 538 plakalı Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü hizmet minibüsü, Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi mevkisinde yavaşlayan trafik nedeniyle önünde duran Birol Dikbaş idaresindeki 08 AAJ 067 plakalı jipe arkadan çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yola savruldu. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI POLİSİN DURUMU AĞIR

Kazada her iki araçta bulunan ve araçlarda sıkışan biri polis memuru 8 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü hizmet minibüsü içerisinde bulunan görevli polis memurunun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara yönü bir süre ulaşıma kapandı. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.