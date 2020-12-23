Tokat Valisi vefat eden kimsesiz vatandaş için saf tuttu

Devlet, vatandaşlarını son yolculuklarında da yalnız bırakmıyor. Bir ilin en yüksek mülki idari amirleri olan valiler aracılığıyla halka dokunan ve varlığı ile her daim vatandaşların yanında olduğu hissettiren devlet, kimsesiz kalan vatandaşlarının da kimsesi olmaya devam ediyor.

Son olarak Tokat'ta son vefat eden ve kendisini son yolculuğuna uğurlayacak bir yakını bile kalmayan kimsesiz bir vatandaşı, son yolculuğuna Tokat Valisi Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ve il protokolü uğurladı. 57 yaşında hayatını kaybeden Zühre Şahin'in tabutuna omuz veren ve kılınan cenaze namazına katılan Vali Balcı, devletin her daim ve her durumda vatandaşının yanında olduğunu gösterdi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından kadının cenazesi toprağa verildi.