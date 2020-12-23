Tüp mide ameliyatı oldu arkadaşları bile tanıyamadı

Mide küçültme ameliyatı sonrasında verdiği kilolar ile yakınlarının bile şaşkınlık içerisinde kaldığını belirten Ceren Macit, "Arkadaşlarım beni tanıyamadı, herkes olumlu geri dönüş yaptı gerçekten çok mutluyum" dedi.

Pandemi döneminde özellikle hareketsiz yaşamın etkeniyle aşırı kilo problemi yaşandığına dikkat çeken Opr. Dr. Volkan Kınaş, kilonun getirdiği sağlık problemlerinden kurtulmak için kişilerin başvurduğu alternatif bir yöntemin mide küçültme operasyonu olduğunu söyledi.

Mide küçültme ameliyatının zayıflamada etkin rol oynadığını ifade eden Dr. Kınaş, "Bu sorunu yaşayan hastalarımızdan bir tanesi de İstanbul'da yaşayan Ceren Macit Hanım. Hastamız Ceren hanım bize nisan ayında başvurarak ameliyat olmaya karar verdiğini söyledi. Daha sonrasında yaptığımız başarılı mide küçültme ameliyatınınn ardından ertesi gün yiyip, içmeye başladı, bir sonraki günde hastamızı taburcu ederek İstanbul'a yolladık. Geçen zaman içinde hastamız ideal kilosuna geldi. Ortalama 45 kilo vererek sağlıklı kilosuna indi. Hastamız da vücudunda sarkma olmaksızın sağlık bir şekilde gelmiş oldu. Şu anda sağlıklı kilosunda sabit kalarak yaşamını devam ettirmektedir." diye konuştu.