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‘Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok’

Giriş Tarihi: 23.12.2020 ABONE OL
‘Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok’
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İngiltere'de koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılmasına neden olan mutasyonun, hastalığın daha ağır seyrine neden olmadığını belirtti. Prof. Dr Kara, "Türkiye'de de mutasyon takipleri yapılıyor. Bizim ülkemizdeki genetik takiplerde ve mutasyon incelemelerinde şu ana kadar tespit edilmiş böyle bir verimiz yok. Diyelim ki bulaşmayı hızlandırmıştır. Coğrafyamızda şu anda bulaşmanın atlayarak hızlandığı bir yer yok" ifadelerini kullandı.
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‘Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok’
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