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Üniversite kampüsündeki cesedin sırrı çözüldü

'da, Selçuk Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alanda kamp yapan gençler erkek cesedi ile karşılaşmıştı. Son dakika haberine göre kampüsteki cesette sır perdesi aralandı. Cesedin Karaman'da 28 gündür kayıp olarak arana 55 yaşındaki Abidin Öztürk'e ait olduğu ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 12:11 Son Güncelleme: 23.12.2020 12:30 ABONE OL
Üniversite kampüsündeki cesedin sırrı çözüldü

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde bulunan Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü'nde bulunan yüzme havuzu arkasındaki ormanlık alanda meydana geldi.

Alana kamp yapmaya gelen 2 genç, ağaçların arasında yüzüstü hareketsiz yatan kişi olduğunu fark edince arkadaşları Mustafa Toprakkale'yi aradı. Belirtilen adrese gelen Toprakkale de polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Otopsi içi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılan cesedin Karaman'da 26 Kasım'da annesinin polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulunduğu Abidin Öztürk olduğu belirlendi.

Öztürk'ün kasım ayı sonlarında üniversite yakınlarında, yol kenarında çevredekiler tarafından baygın halde bulunması üzerine ambulansla aynı kampüs içindeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldığı, yapılan tedavisinin ardından da taburcu edildiği ortaya çıktı.

1 hafta önce öldüğü üzerinde durulan, vücudunda yara ve darp izine rastlanılmayan Öztürk'ün, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

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Üniversite kampüsündeki cesedin sırrı çözüldü
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