Uzaktan eğitim gören öğrencilere İl Milli Eğitim Müdüründen sürpriz

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin gösterdikleri özverili çalışmalara dikkat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Algöz, "Bilindiği üzere pandemi sürecinde tekrar derslerimizi uzaktan eğitim sistemiyle işlemek zorunda kaldık. Covid – 19 salgını nedeniyle öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze eğitimden uzak kalsalar da etkili bir şekilde planladıkları ve okullarla işbirliği içinde uyguladıkları uzaktan eğitim uygulamalarıyla kesintisiz bir eğitim vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte öğretmenlerimiz evlerini adeta bir okula, odalarını da dersliğe çevirerek öğrencileriyle ders işlemeye devam ettiler. Uzaktan eğitim çalışmalarını da tıpkı örgün eğitim sürecinde olduğu gibi okul ziyaretlerimizle takip ediyoruz. Bugün de Borsa İstanbul İlkokuluna geldik ve öğretmenlerimizin sınıflarında öğrencileriyle işledikleri canlı derslere şahit olduk. Öğrencilerimizle uzaktan eğitim süreci hakkında konuştuk, çocuklarımız okullarını çok özlediklerini bir an önce yüz yüze eğitime geçerek öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla sınıfta olmak istediklerini söylediler. Bu sürecin en kısa sürede biterek okullarımızda öğrencilerimize kavuşmamız bizim de en büyük temennimiz." dedi.