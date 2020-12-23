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Vali Akın kuruyan ’nde incelemeler yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner'in eşliğinde, kurumaya yüz tutan Seyfe Gölü’nde incelemelerde bulundu.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 23.12.2020 16:11 ABONE OL
Vali Akın kuruyan Seyfe Gölü’nde incelemeler yaptı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, mevsimsel faaliyetler ve göl etrafındaki su kuyuları nedeniyle çölleşen Seyfe Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner'in de eşlik ettiği gezi sonrasında Vali Akın, tanıtım merkezi Höyük arasındaki yola mıcır dökülmesi, Çavuşlar Mezarı denilen yerin etrafının çevrilerek güzel bir görüntü oluşturulması, Gümümüşkümbet Köyü ile Seyfe arasındaki yol kenarına kaliteli ve büyük ağaç dikilmesi talimatlarını verdi.

İncelemelerde göle su takviyesi gerektiğinde suyun nereden ve nasıl aktarılacağı da tespit edildi.

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Vali Akın kuruyan Seyfe Gölü’nde incelemeler yaptı
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