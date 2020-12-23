Valizden uyuşturucu çıktı

Adana'da polisin durdurduğu bir midibüste hassas burunlu narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada, valizin içerisinde 12 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan valiz sahibi C.Y. (40) tutuklanarak cezaevine konuldu.

OSCAR TEPKİ VERDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun kent genelinde pazarlanacağı bilgisine ulaşınca harekete geçti. İl giriş ve çıkışlarında önlem alan polis, kontrol noktasında durdurulan bir midibüste narkotik dedektör köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar'ın bagajdaki bir valize tepki vermesi üzerine yapılan aramada, çantanın içerisinde 12 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Çantanın sahibi C.Y. tutuklandı.