Van’da kar yağışı

Van merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Başkale ve Erciş ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri yolları temizledi.



Doğu Anadolu Bölgesinde güneşli hava yerin kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklılarının ani düşmesiyle birlikte Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30, ilçe merkezinde ise 15 santimetreye ulaştığı ilçede, Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri de ulaşımın aksaması ve vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için cadde ve mahalle yollarında kar küreme ve temizleme çalışması başlattı. Kapalı olan 22 yerleşim yerinin yolunda da çalışmalar sürdürülüyor.

YOLLAR TEMİZLENDİ

Sabahın ilk saatlerinden itibaren güne karla uyanan vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı. İş yerlerini açan esnaf, küreklerle dükkanlarının önünü temizledi.



Erciş Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gece saatlerinde yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, sabah erken saatlerde de kaldırımlarda temizlik çalışması yapıldı.