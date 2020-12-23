Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vefa Destek Grubundan sokak hayvanlarına mama desteği

Vefa Destek Grubundan sokak hayvanlarına mama desteği

’in Anamur ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarına kuru mama desteğinde bulunuldu.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 23.12.2020 12:34 ABONE OL
Vefa Destek Grubundan sokak hayvanlarına mama desteği

Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi neticesinde lokantaların paket servis şeklinde hizmet vermeye başlaması sonucu sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların yiyecek bulmada zorluk çekmemesi için Anamur Kaymakamlığı, duruma el attı.

Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkanın Zeynep Güngörmüş Menevşe ve bir grup gönüllüye kuru mama paketlerini Kaymakam Nuri Başaran'dan teslim aldı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kaymakam Mehmet Nuri Başaran; "Sokak hayvanlarının aç kalmasını elbette görmezlik gelemeyiz. Her zaman sokak hayvanlarını görüp gözetiyoruz. Dezavantajlı hayvan kesimlerini desteklemek erdemli olmanın bir gereğidir. Biz de bu gereği layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vefa Destek Grubundan sokak hayvanlarına mama desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA