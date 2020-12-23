Virüsten kaçıp kırsala yerleşti

İstanbul'da 20 yıl çalışan ve son yıllarda bir şirkette yöneticilik yapan Selahattin Çak (38), pandeminin Türkiye'de görülmesinin ardından eşi ve 2 çocuğunu alarak kırsala yerleşti. Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmeye başladığı günlerde İstanbul'da bir şirkette yöneticilik yapan Selahattin Çak (38), martta ilk ölüm vakalarını duyduktan sonra, eşi ve iki çocuğunu da alıp doğduğu Bilecik'in Günüören köyüne döndü. Şimdi ise hem virüsten uzak, hem de doğa ile iç içe yaşamını sürdürüyor. Çak, "Aslında bu yaşadığımız salgın süreci bizim için bir bahane oldu. Ailece kırsalda yaşama hayalleri kuruyorduk" dedi.Şehirden köye geçmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren ve burada koyunculuk yapmaya başlayan Selahattin Çak, "Çocuklarım eşim ve ben. Doğal yiyecekler tüketip, doğa ile iç içe bir yaşam sürüyoruz. Buraya yerleştiğimizde 50 kadar koyun aldım. Aradan geçen aylar içinde bu sayıyı 130'a çıkardım. Hedefim 200'den fazla koyun bakmak" diye konuştu.