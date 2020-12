WHO: Virüsün mutasyona uğraması normal

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İngiltere'de koronavirüsün yeni ve daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıkması karşısında bunun "pandeminin normal seyrinin bir parçası olduğunu" açıkladı. WHO Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, genetik değişikliklerin virüsün davranış biçimini nasıl etkilediğini anlamaya çalıştıklarını kaydetti. Bunun yeni bir durum olmadığını belirten WHO Genel Başkanı, virüslerin zamanla mutasyona uğradıklarının, bunun doğal ve beklenen bir durum olduğunun altını çizdi. Tedros, virüsün yayılmasının mümkün olan en kısa sürede baskılanması gerektiğini belirterek "Ne kadar yayılmasına izin verirsek, değişmek için o kadar fazla fırsat bulacaktır" dedi. Virüse karşı geliştirilen aşıların virüsün yeni türü üzerindeki etkisini tespit etmek için çalışmalarsa devam ediyor. WHO yetkilisi Soumya Swaminathan, "Şimdiye kadar bir dizi mutasyon ve değişiklik gördüysek de, bunların hiçbiri virüsün mevcut tedavilere, ilaçlara ya da aşılara direnç kazandığını göstermedi. Umarım böyle olmaya devam eder" dedi.