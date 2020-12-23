Yakalanmamak için plakayı söktüler, jandarmadan kaçamadılar

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menderes ilçesinde iki farklı adresten hırsızlık yapılması üzerine harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma ile Asayiş timleri tarafından yapılan ortak operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların yakalanmamak için plakasını söktükleri araçla hırsızlık yaptıkları anlaşıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan E.İ.'nin 13, A.K.'nin ise 6 farklı suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Hırsızlık olayı, önceki gün gece saatlerinde Menderes ilçesindeki iki farklı evde adreste yaşandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı suç araştırma ve asayiş timleri ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri zanlıların plakasını söktükleri gri renkli bir otomobille hırsızlık yaptıkları adreslere geldiği belirlendi. Yürütülen titiz çalışma sonucunda zanlıların kimlikleri belirlendi. Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş timleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda 3 zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların hırsızlık yaparken kullandığı plakasız otomobilin içinde bir evden çaldıkları televizyon ele geçirildi. Zanlılardan E.İ.'nin hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve yağma olmak üzere 13 ayrı suçtan, A.K.'nin ise hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve yağma olmak üzere 6 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edildi. İfadeleri alındıktan sonra Menderes Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.