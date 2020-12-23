Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yasak aşk cinayetinde müebbet hapis istendi

Yasak aşk cinayetinde müebbet hapis istendi

Giriş Tarihi: 23.12.2020 ABONE OL
Yasak aşk cinayetinde müebbet hapis istendi
Esenyurt'ta eşi ile yasak ilişki yaşayan Süleyman Akbaba'yı öldürüp parçalara ayıran Alpaslan Aslan ve diğer 3 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde sanık Alpaslan Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşi Nubar Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme'' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede, Alpaslan Aslan'ın "Daha önce kasaplık yaptığım için eklem yerlerinden ayırdım" dediği de kaydedildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasak aşk cinayetinde müebbet hapis istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA