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Yüksekova'da kar temizleme çalışması

Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Araç Sevk ve Bakım Amirliği ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Giriş Tarihi: 23.12.2020 17:08 ABONE OL
Yüksekova'da kar temizleme çalışması

Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Yüksekova Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele ekibi yolların kapanmaması ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları amacıyla cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları başlattı.

Eş zamanlı olarak devam eden çalışmada öncelik yoğun yaşam alanları olurken, ana arterler de aynı zamanda açılmaya devam ediyor.

Tüm cadde ve sokaklar kardan temizlenene kadar çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

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Yüksekova'da kar temizleme çalışması
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