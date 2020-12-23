Yüzlerce kişiye kan buldu ama kendisini yaşatacak kanı bulamadı

Talasemi hastalığı konusunda farkındalık yaratmak ve hastalık ile mücadele bilincinin artması konularında ülkemizde ve Hatay'da önemli çalışmaları olan Talasemi Federasyonu Genel Başkanı Burhan Kerimoğlu, yakalandığı Covid-19'la girdiği mücadeleyi kaybetti ve yaşamını yitirdi. Kerimoğlu, Telasemi hastalığı ile mücadelede, yüzlerce hatta binlerce kişiye kan buldu, ama kendini hayata bağlayacak 7 ünite kanı bulamadı.

Kerimoğlu 10 gün önce Covid-19'a yakalandı ve kendini evinde karantinaya aldı. Ancak her geçen gün durumu ağırlaştı, buna rağmen hastaneye gitmek istemedi. Sağlıkçı arkadaşlarının ısrarlarıyla 18 Arılık'ta kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kerimoğlu hastaneye yatırıldığı günden 3 gün sonra 21 Aralık'ta sosyal paylaşım sitesinden bir paylaşımda bulundu. Kerimoğlu paylaşımında 7 ünite 0 RH negatif kana ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kıymetli dostlar bu güne kadar hep hastalarımız için kan talebinde bulundum bu saatten sonra acilen kendi adıma 0 RH pozitif kan grubundan 7 ünite kan bulmam gerekmektedir.Katkı ve desteklerinizi beklerim. İlgilenen dostların Atatürk Caddesi ve Atatürk büstü önünde Kızılay Kan Toplama Merkezine uğrayarak Burhan Kerimoğlu adına bağış yapmalarını rica ederim" demişti.

Kerimoğlu bu paylaşımından 2 gün sonra hayatını kaybetti. Çünkü aradığı kanı bulamadı. Görev yaptığı sırada yüzlerce telasemi hastasına kan bulup, hayata tutunmalarını sağlayan Kerimoğlu, kendisini hayata bağlayacak 7 ünite kan bulunamadığı için hayatını kaybetti. Aynı zamanda bir sağlık personeli olan Kerimoğlu'nun cenazesi Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.