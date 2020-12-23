Yüzyıl nasıl yazılır? TDK'ya göre yüzyıl bitişik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Dilimizde genellikle iki sözcük yan yana geldiğinde ortaya çıkan kelimenin nasıl yazıldığı birçok vatandaşımız tarafından merak konusu haline gelmiştir. Dilimizi kurallara göre kullanmak isteyen kişiler kelimelerin doğru yazılımına TDK sayfasından güncel olarak bakmaktadır. Bu kelimelerden biri olan yüzyıl kelimesine değineceğiz. Yüzyıl nasıl yazılır? Doğru yazımını hazırladık. İşte yüzyıl kelimesinin yazılışı…

YÜZYIL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin doğru yazılımı TDK'ya göre birleşik yazılımıdır. Yani kelimenin doğrusu "yüzyıl"dır.

YÜZYIL CÜMLE İÇERİSİNDE NASIL YAZILIR?

- Son yüzyılda teknolojik aletlerin gelişimi oldukça arttı.

- Okulumuzun yüzyılı aşkın bir tarihi var.

- Çatalların yemek için genel kullanımı milattan sonra onuncu yüzyılda başladı.

YÜZYIL KISALTILMASI NASIL YAZILIR?

Asır ve zaman anlamına gelen yüzyıl kelimesi bazen kısaltılarak da cümle içinde geçirilmektedir. Yüzyıl kelimesinin kısaltması ise "yy" şeklindedir.

YÜZYIL ROMAN RAKAMIYLA NASIL YAZILIR?

Romen rakamı antik Roma dönemlerinden günümüze gelmiştir. Yüzyıl kelimesinin romen rakımıyla yazılışı ise "XXI. yy" dir.