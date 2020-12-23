Zigana beyaza büründü

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana geçidini çevreleyen tepeler beyaz örtüye büründü.

Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetre olduğu Zigana geçidinin çevresinde muhteşem görüntü ortaya çıktı.

Vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte mevsimin ilk kar yağışını kartopu oynayarak kutladı.

Türkiye'nin en zorlu karayolu geçitlerinden birisi olarak ünlenen Zigana Dağı geçidinde mevsimin ilk etkili kar yağışı gerçekleşti.

Öte yandan kar yağışı dolayısıyla Zigana geçidinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri zaman zaman yolda tedbir amaçlı kar temizliği yaptığı gözlendi.