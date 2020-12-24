1230 yıllık Çınar’a özel bakım

Gölcük ilçesi Saraylı Köyü meydanında yer alan ve yaşı bin 230 olarak hesaplanan dev çınar ağacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi edildi. Saraylı köyünün sembolü olan Çınar ağacının tedavisi ve bakımı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapıldı.Doğal ve kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklar için saklanabilmesi amacıyla, ilk olarak ağaç gövdesi üzerinde bulunan kovuk içerisindeki çürükleri temizledi. Gerekli temizleme işleminden sonra ise kovuğun içerisine mantar ve dezenfekte ilaçları sürüldü.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA

İlaçlama çalışmasından sonra ise tedavi edilen bölgenin hava almaması için Park ve Bahçeler ekiplerince kapatma işlemi yapıldı. 35 metre uzunluğunda 14 metre gövde çapındaki anıt çınar, görenlerin ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla Çınar ağacının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.