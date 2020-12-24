16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. İstihbari çalışma sonucunda bir adreste yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Narkotik polisi sentetik ecza hapı satışı yaparak gençleri zehirleyen zanlılara yönelik operasyon yapmak için düğmeye bastı. Tespit edilen adrese mahkeme kararıyla baskın düzenlendi. Yapılan aramada 16 bin 800 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Haplara narkotik polisi tarafından wl konulurken 4 kişi de gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.