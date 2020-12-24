Adana'da para kazanmak uğruna insanların sağlığını hiçe sayarak sahte içki üretimi yapan kişilere yönelik mücadele devam ediyor. KOM ekipleri, sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir eve düzenlediği baskında, 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

EV İMALATHANEYE DÖNÜŞTÜRMÜŞ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki bir evin sahte içki imalathanesi dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında, damıtma sistemi kurulduğu ve sahte içki üretildiği belirlendi. Baskında 3 bin 520 litre sahte içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.