7 liralık sahte alkol öldürüyordu

İstanbul'da 37 yaşındaki Erol M., otobüs durağına yürüdüğü sırada, bagajı açık bir otomobilden su şişelerinde ev yapımı alkol satıldığını gördü. Şişesi 7 lira olan alkolden satın alan Erol M., akşam evde içkiyi bitirdikten sonra bilincini kaybetti. Hastaneye kaldırılan Erol M.'nin iki gözünde geçici görme kaybı oluştu. Erol M. sahte alkol satan kişiden şikâyetçi oldu. Yapılan incelemelerde ev yapımı sahte alkolün ağır miktarda metil alkol içerdiği tespit edildi. İstanbul merkezli 9 kentte gerçekleştirilen sahte içki operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 20'si tutuklandı. 24 şüpheli adli kontrol talebiyle, 9 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı. Maltepe Zümrütevler'de de sahte alkol tükettiği ileri sürülen Hayrettin Canbaz (48) evinde ölü bulundu. Büfe sahibi bir kişi gözaltına alındı.Öte yandan Bursa'ya sokulan tonlarca sahte alkolün çok sıyada kişiye satılmasıyla başlayan ölüm zincirinin son halkası Kenan Ç. oldu. Hastanede tedavi gören 56 yaşındaki Kenan Ç.'nin iki günlük ölüm kalım mücadelesine yenik düştüğü ifade edildi. Kentte sahte alkol nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.SABAH