“Ada’m” belgeseline ABD’den ödül geldi

Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts eyaletinde bu yıl 15'incisi düzenlenen, ''Boston Türk Filmleri Festivali'' kapsamında ödül almaya hak kazanan filmler ve yönetmenler geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Yurt dışında gerçekleştirilen sinema festivalleri arasında önemli bir saygınlığa sahip festivalde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO Radyo Televizyon Programcılığı Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Turgay Kural'ın hazırladığı "Ada'm" adlı belgesel sinema filmi, yüzlerce rakibini geride bırakarak belgesel sinema kategorisinde Özel Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.

BELGESEL SİNEMA ALANINDA İLK YURT DIŞI BAŞARISI

Festivalde görev alan Amerikalı sinema eleştirmenleri tarafından ''Görkemli Sinematografiye Sahip Bir Film'' olarak adından övgüyle söz ettiren Ada'm, elde ettiği sonuçla üniversitemize belgesel sinema alanındaki ilk yurt dışı ödülünü kazandırarak uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı.

40'a yakın filmin sanal ortamda gösterildiği yarışmada jüri olarak MIT'den Dr. Kurt Fendt, Boston Globe gazetesinden film eleştirmeni Peter Keough ve film küratörü Carter Long da görev aldı.

"ÜNİVERSİTELER ŞEHRE KATKI SAĞLAMALI"

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "CÜFA'da güzel şeyler yapıyorsunuz. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. Bu ödüller önemli elbette. Üniversitemizin duyurulması açısından da önemli. Üniversiteler şehre mutlaka bir fayda sağlamalı. Onun için çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalışmaların ben hızlanmasını istiyorum. İnşallah oradan da güzel çalışmalar çıkacak. CÜFA'yı biraz kurumsal hale getirmemiz gerekiyor. Bundan sonraki çalışmalarda CÜFA'nın ön plana çıkması lazım. Ben tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum." dedi.

Öğr. Gör. Turgay Kural ise, "Ada'm belgesel sinema filmi Cumhuriyet Üniversitesi Film Atölyesi'nde hazırlanmış bir belgesel sinema filmimiz. Şu an için yaklaşık 30'a yakın festivalde, uluslararası festivallerde yarışmaya devam ediyor. Türkiye'deki festivalleri yavaş yavaş bitirmiş durumdayız. Önemli birkaç festivalimiz daha var, daha güzel daha hayırlı haberlerle buluşmak üzere." şeklinde konuştu.