Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 24.12.2020 11:07 ABONE OL
Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren Yamaçlı ve Meydan gruplarında aktif oldukları öne sürülen 5 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardın TEM ekipleri, adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüpheli yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari kişilerin ise yakalanmasına çalışılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA