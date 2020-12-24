ADYÜ’ye “Sıfır Atık Belgesi” verildi

Çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında; Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Aykut Dündar, Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Altuğ ve Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürü Abdulgani Adıyaman'ın yer aldığı belge teslim töreninde, Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'a Sıfır Atık Belgesi takdim edildi.

Törende konuşan İl Müdürü Kandemir, Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak Sıfır Atık Yönetmenliği kapsamında belirlenen kriterleri yerine getirerek, Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuran Adıyaman Üniversitesine Sıfır Atık Belgesi takdim ettiklerini söyledi.

Rektör Turgut ise, Adıyaman Üniversitesi olarak atıkların kontrol altına alınması ve gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir ülke ve temiz bir çevre bırakmak hedefiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık hareketine destek verdiklerini söyledi.

Turgut, "Bu belge, Üniversitemizin daha sonraki atık yönetimi çalışmaları için bir temel oluşturacak ve her yıl daha başarılı ve çevre duyarlılığı anlamında örnek bir üniversite olmak için teşvik edici olacaktır." şeklinde konuştu.