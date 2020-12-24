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’ta nöbet değişimi

İl Müdürlüğünü 6 yıldan bu yana sürdürmekte olan , kurumun araştırmacı kadrosuna geçerken, yerine İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığında görevli olan Mehmet Emin Koçan’ın geleceği öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 24.12.2020 12:41 ABONE OL
AFAD’ta nöbet değişimi

AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü görevini 6 yıldan bu yana sürdürmekte olan Salim Tekoğul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başkanlıktan bu görevi için affını isteyerek kurumun araştırmacı kadrosunda yer alma talebinde bulunduğunu ve Başkanlığında bu talebi yerinde gördüğünü duyurdu.

SOSYAL MEDYA'DAN DUYURDU

Tekoğul yapmış olduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı. "6 yıla yakın bir süredir yürüttüğüm Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü görevimi bugün itibariyşe sonlanmıştır. Bir süre önce, yeni bir yüz ve heyecana fırsat verme adına AFAD Başkanlığına yaptığım af talebi uygun bulunmuş ve araştırmacı kadrosuna atamam yapılmıştır. Bu nöbet değişiminin ilimiz afet hazırlık çalışmalarına katkı sunmasını diliyor, AFAD ailesine selam ve Muhabbetlerimi iletiyiorum."

YENİ MÜDÜR İSTANBUL'DAN

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'ne ise İstanbul Anadolu yakası İtfaiye Müdürü olarak görev yapan Mehmet Emin Koçan'ın atandığı, önümüzdeki günlerde Kocaeli'ne gelerek görevibe başlayacağı öğrenildi.

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AFAD’ta nöbet değişimi
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