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Aile hekimi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

’da görev yapan aile hekimi 50 yaşındaki , koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:48 ABONE OL
Aile hekimi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Konya'da görev yapan aile hekimi 50 yaşındaki Ayhan Dağlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hasanköy 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Ayhan Dağlı,'nın bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan ve 15 gündür de yoğun bakım ünitesinde bulunduğu öğrenilen Dağlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dağlı'nın kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığının da olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, sosyal medyada paylaştığı mesajında, "Hasanköy 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan mesai arkadaşımız Dr. Ayhan Dağlı'nın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim" dedi.

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Aile hekimi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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