Akçakale’de kırsalda büyük değişim

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile kırsalda yürütülen yol atağı kapsamında bir mahallede daha tüm yollar ulaşıma hazır hale getirildi. Başkan Yalçınkaya "Doğudan batıya batıdan doğuya hepsini elden geçirip yaşanabilir, mükemmel ve huzurlu köyler yaratma gayretimiz sürüyor" dedi. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya "Modern ilçe, modern mahalleler" hedefiyle çıktığı yolda emin adımlarla ile ilerlemeye devam ediyor.

İlçeyi, batıdaki ilçeler standardına yükseltmek için peş peşe projeleri hayata geçiren Başkan Yalçınkaya kırsalı da ihmal etmiyor. Özellikle kışın çamurlu yollar nedeniyle ulaşımda zorlanan kırsal mahallelerde yol yapımı için Fen İşleri Müdürlüğü Başkan Yalçınkaya'nın talimatları ile aralıksız çalışıyor. Bu kapsamda Yazlıca Kırsal Mahallesi'nde berkitme yol çalışması yürüten ekipler, tüm mahalle içi ve bağlantı yolları tamamladı. Başkan Yalçınkaya da mahalleye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yalçınkaya'ya Belediye Meclis Üyesi Abdürrezzak Büyükaslan ve Yazlıca Mahalle Muhtarı İsmail Baytok da eşlik etti.

BAŞKAN YALÇINKAYA: DOĞUDA VE BATIDA İKİ ŞANTİYE ÇALIŞIYOR

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya modern ilçe yaratma gayretlerinin sürdüğüne vurgu yaparak; "Akçakale'de modern bir ilçe modern köyler yaratma gayretimiz devam ediyor. Biri batıda biri doğuda olmak üzere iki şantiye çalışmaya devam ediyor. Yılbaşına kadar kalan eksik köyleri de tamamlayıp buradaki kardeşlerimizin kışı daha huzurlu ve rahat geçirmeleri için yolların tamamını bitirdik. Köy içini ve köyün bağlantılarını tamamladık. İnşallah yakında baharla beraber köylerle ilgili çok daha farklı düşüncelerimiz var. İnşallah onları da gerçekleştireceğiz. Hedefimiz bu kalan süre içerisinde köylerin ve şehrin sorunların en asgari seviyede düşürmeye çalışıyoruz. Buna muktediriz. Geliri olmayan bir belediye inşallah dışarıdan hibe kaynaklar bulup bu hizmetleri bu süre zarfında tamamlayacağız. Herkes Akçakale ile ilgili yapılanları görüyor. Hiçbir ilçeye nasip olmayan hizmetlerin gayreti içinde çalışmaya devam ediyoruz. Köylerle ilgili de doğudan batıya batıdan doğuya hepsini elden geçirip yaşanabilir, mükemmel ve huzurlu köyler yaratma gayretimiz sürüyor. Buradaki yol yapımı tamamlandı. Ekibimiz başka köyde çalışmalara devam ediyor. Bu yaptığımız çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güle güle kullansınlar. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.