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Akıma kapılan 17 yaşındaki Tümer, 20 metreden düşüp öldü

Karaman'ın Sarıveliler ilçerinde, elektrik hattı yenilemesinde çalışan Tümer Kaşık (17), akıma kapılarak, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:48 ABONE OL
Akıma kapılan 17 yaşındaki Tümer, 20 metreden düşüp öldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Civler köyünde meydana geldi. Firmada çalışan Tümer Kaşık, elektrik hattı yenilemesi sırasında akıma kapılıp, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Sarıveliler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaşık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşımını yitirdi.

Kaşık'ın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından memleketi Ordu'da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Akıma kapılan 17 yaşındaki Tümer, 20 metreden düşüp öldü
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