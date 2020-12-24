KOVİD-19 verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tespit edilen 3 bin 192 hasta olduğunu belirterek, "Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici" dedi. Dün 19 bin 650 yeni vaka sayısı tespit edildi, 259 hasta ise hayatını kaybetti. Açıklanan verilere göre ağır hasta sayısı 4 bin 901, iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Yeni vakaları, kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı" ifadelerini kullandı. ANKARAYAKALANDIĞI Kovid-19'u yenen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, hastalığa karşı duyarlılığının daha da arttığını, artık çift maske kullandığını söyledi. Dağlı, "Kapalı yerlerde bulaşın çok olduğunu biliyoruz. Bu nedenle pazar yerlerinde ek tedbirler aldık. Kapalı ortamlarda bulunmayacağız. Sokakta sigara içenler, maske takmayanlar varsa polisimiz önce uyarıyor, sonra ceza uyguluyor" diye konuştu. AAİSTANBUL Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez (68), Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Latin Katolik Episkoposluğu Gonzalez için İstanbul'da cenaze töreni düzenleneceğini bildirdi. AA