Aliye Berger kimdir, kaç yaşında vefat etti, nereli? Google’da Doodle olan Aliye Berger hayatı!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya arama motoru hizmeti sunan Google, önemli kişilerle birlikte belirli gün ve haftalarda arama ana sayfasını doodle ile süslemeye devam ediyor. Bugün Google arama motoru hizmetini kullanmak için anasayfayı açan kullanıcılar Aliye Berger doodle'ı ile karşılaştı. Bu gelişmeyle Aliye Berger kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları üzerinde yanıt aranmaya başlandı.
24 Aralık 2020 Perşembe günü Google tarafından doodle yapılan Aliye Berger ile ilgili biyografik detaylar şöyle;
Aliye Berger (d. 24 Aralık 1903, Büyükada - ö. 9 Ağustos 1974, Büyükada,), Türk gravür ve grafik sanatçısı, ressam.
Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarındandır. Adını geniş sanat çevrelerine ilk kez 1954'te Yapı Kredi Bankası'nın düzenlediği resim yarışmasında birinci seçilerek duyuran sanatçı, dışa vurumcu oyma baskıları ile tanınır.
24 Aralık 1903 günü Büyükada'da doğdu. Babası Kabaağaçlızade Mehmed Şakir Paşa, annesi Giritli Sare İsmet Hanım'dır. Yazar Halikarnas Balıkçısı ile ressam Fahrünnisa Zeyd'in kardeşi; seramik sanatçısı Füreya Koral, tiyatrocu Şirin Devrim ile ressam Nejat Devrim'in teyzesidir.
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde eğitim gördü. Resim ve piyano dersleri aldı. 1924'te Türkiye'de bulunan Macar keman virtüözü ve pedagog Karl Berger'den ders aldı. İlişkileri aşka dönüşen çift, yirmi üç yıl beraber yaşadı.
1935'ten 1939'a kadar Berlin ve Paris'te kardeşi Fahrünnisa Zeyd'in yanında kalarak sanat hareketlerini izledi. 1947'de Karl Berger'le evlenen Aliye Berger, altı ay sonra eşini kaybedince Londra'ya giderek John Buckland Wright'in atölyesinde heykel ve gravür çalıştı, 1951'de Türkiye'ye 150 gravür ile dönerek ilk kişisel sergisini açtı.
Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği'nin 1954'te İstanbul'da toplanan kongresi nedeniyle Yapı Kredi Bankası'nın düzenlediği "İş ve İstihsal" konulu yarışmada "Güneşin Doğuşu" adlı ilk yağlı boya çalışmasıyla birincilik ödülünü kazandı. Sanatçı, ertesi yıl 2. Tahran Bienali'nde ikincilik ödülünü aldı.
Aliye Berger desen ve yağlı boya resimler yaptıysa da çoğunlukla oyma baskı tekniğinde, siyah-beyazın ara tonlarında yapıtlar verdi. Zımpara kağıdı, kasap kağıdı ve tülbenti malzeme olarak kullanan sanatçı günlük yaşamın kalıplarını, İstanbul'un çeşitli köşelerini bazen gerçekçi, bazen de fantastik biçimde, özgün bir lirizm ve dışavurumculukla yansıttı. Yaşamı boyunca dünyanın çeşitli kentlerinde on iki özel sergi açtı, kırk sekiz karma sergiye katıldı.
Sanatçı, 10 Ağustos 1974'te Büyükada'da hayatını kaybetti.
Ölümünden sonra yapıtları çeşitli defalar sergilenmiştir. En büyükleri, 16 Ekim- 1 Kasım 1975 tarihleri arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde düzenlenen sergi ile Yapı Kredi Bankası'nın 11 Şubat-6 Mart 1988 tarihleri arasında düzenlediği sergidir. Sanatçının İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde dört, Albertina Müzesi'nde de üç yapıtı sergilenmektedir.
Google Doodle'lar, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak ya da tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak amacıyla Google çalışanları tarafından logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.
Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu.
Page ve Brin, Google kelimesindeki ikinci "o" harfinin arkasına bir çöpten adam çizimi yerleştirdiler. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin "şirket dışında" olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. İlk doodle diğerlerine göre basit olsa da, önemli etkinlikleri kutlamak için şirket logosunu süsleme fikri bu sayede doğmuş oldu.
2 yıl sonra 2000'de, Larry Page ve Sergey Brin o zamanki web yöneticisi ve aynı zamanda stajyer olan Dennis Hwang'dan Bastille Günü için bir doodle yapmasını istediler. Kullanıcılar bunu o kadar çok beğendi ki, Dennis, Google'da doodle'lardan sorumlu kişi olarak atandı ve doodle'lar Google'ın ana sayfasında gittikçe daha düzenli bir şekilde görülmeye başladı.
Başlangıçta Google doodle'lar, çoğunlukla herkesin bildiği özel günleri kutlamak için hazırlanıyordu; şimdiyse, John James Audubon'un doğum gününden, Dondurmalı Sundae'nin keşif yıldönümüne kadar çok çeşitli etkinlik ve yıl dönümü öne çıkarılıyor.
Google Doodle'lara duyulan ilgi her geçen gün arttığından, doodle çizimleri yeni teknolojileri kucakladığından ve bu çizimlerde farklı sanatsal ortamlardan yararlanıldığından, doodle'lar artık özel bir çizim ekibi (ki biz onlara doodle tasarımcıları diyoruz) ve mühendisler tarafından oluşturulmaktadır. Onlar doodle oluşturmayı, Google'ın ana sayfasını canlandırmak ve dünyanın dört bir yanındaki Google kullanıcılarını gülümsetmek için yaptıkları bir grup çalışması olarak görüyorlar.