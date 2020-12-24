Annesiyle kendisini darbeden ağabeyi serbest kalan genç kız: Bizi ölümle tehdit ediyor

İddiaya göre, İ.D., 21 Aralık Pazartesi günü, bir süre önce babasından boşanıp, 3 çocuğuyla birlikte yaşayan annesi Sultan Kara'nın Yayakent Mahallesi'ndeki evine geldi. Yine iddiaya göre, babasıyla aralarında mal paylaşımı nedeniyle problem olan annesiyle tartışmaya başladı. İ.D., tartışma sırasında annesini darbetti. Ertesi gün yeniden annesinin evine gelen İ.D., bu kez de kardeşi Cansel D.'yi dövdü. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, İ.D.'yi gözaltına aldı.

İ.D. gözaltına alınırken, iddiaya göre "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdı. İ.D. polisteki ifadesinde ise, "Kimseyi darbetmek için gitmedim. Maddi anlaşmazlıklar nedeniyle konuşmaya gittim ama beni tahrik ettiler" dedi. İ.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.