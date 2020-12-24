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Ata tohumundan yapılan gacer ekmeği raflardaki yerini aldı

bünyesinde faaliyet gösteren Kent ekmek artık, 28 kromozomu ile genetiği bugüne kadar bozulmayan Gacer buğdayından yapılan gaçer ekmeğini satışa sundu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:28 ABONE OL
Ata tohumundan yapılan gacer ekmeği raflardaki yerini aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Ekmek Fabrikası'nda üretilen gacer ekmeği satışa sunuldu. 28 koromozomu bozulmadan günümüze kadar gelen ata tohumu gaçer buğdayından elde edilen ekmek, yüksek lif ve kepek içeriği, düşük glisemik indeksi ile hazmı kolaylaştırırken, kilo problemi yaşayanlar için çare olacak.

"GACER, DİĞER EKMEKLERE RAKİP OLACAK"

Besleyici ve sağlıklı yöresel ürün Gacer ekmeğinin faydalarından bahseden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıçaşkan Büyükkılıç, gacer ekmeğini üretim listelarıne aldıklarını belirterek; "Kaplıca buğday grubuna giren 28 kromozomlu tahıl, Kayseri ve çevresinde gacer ismiyle biliniyor. Develi'nin köylerinde yetiştirilen Gacer buğdayı, genetiği değiştirilmemiş ata soyu olan antik bir buğday türüdür. Develi ilçesiyle adı özdeşleşmiş Gacer buğdayından yapılan ekmek, zengin protein içeriği, kepekli öğütülmesi ve tam organik olması ile diğer ekmeklere rakip olacaktır. Yüksek lif ve kepek içeriği, düşük glisemik indeksi ile hazmı kolaylaştıran ekmek, kilo problemi yaşayanlar için çare olabilecektir. Gluten içeriğinin düşüklüğü ile de dikkat çeken Gacer buğdayı, posa içeriği bakımından çok iyi ve protein içeriğinin kaliteli olmasından dolayı tercih edilmektedir. Gacer diğer tahıllardan farklı olarak hiçbir işlem görmeden direk tarladan harman sonrası tüketilebildiği için besin kayıplarına da uğramamaktadır. Gacer ekmeğimizi afiyetle yiyebilirsiniz" diye konuştu.

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Ata tohumundan yapılan gacer ekmeği raflardaki yerini aldı
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