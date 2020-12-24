Azılı suçlular polisten kaçamadı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi Kocasinan İlçesi Alsancak Mahallesinde saklandığı evde kıs kıvrak yakaladı. Bisiklet hırsızlığı, dolandırıcılık, başkasına ait banka veya kredi kartlarının kullanılması suretiyle yarar sağlama, bilişim sistemleri yoluyla banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarını işlediği belirlenen M.T, cezaevine teslim edildi.

Öte yandan hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından dolayı hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G ise Kocasinan İlçesi Fevzioğlu Mahallesinde yakalanarak adalete teslim edildi. Yapılan çalışmalarda ayrıca Kocasinan ve Melikgazi İlçelerinde meydana gelen 11 ayrı bisiklet hırsızlığı olayının şüphelisi yabancı uyruklu A.A. da yakalandı. A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.