Başhekimden düşüşe geçen vakalara karşı uyarı!

Şanlıurfa Siverek 200 yataklı Devlet Hastanesi Başhekimi Kubilay Gökçe, ilçede son günlerde düşüşe geçen Koronavirüs vakalarına karşı uyarılarda bulundu.



İlçede son 10 gündür vakalarda azalma yaşandığını söyleyen Başhekim Gökçe, "Geçen aya göre vaka sayılarından oldukça azalma yaşandığını görüyoruz. Bu olumlu bir gelişmedir. İnsanlar duyarlılığı, kurallara uyması ve sağlık ekiplerimizin özverili çalışması sonucu güzel bir azalma yakaladık. Vakaların azalmasıyla 'Hayat Eve Sığar' haritasının kırmızıdan yeşile dönmesine dikkat çeken Gökçe, "Önemli nokta bu HES haritasına aldanıp, 'harita yeşile döndü artık korona riski altında değiliz' diyerek kurallara uymayan vatandaşlarımız vardır. Bu konuda önemli olan maske, sosyal mesafe ve hijyene çok dikkat etmek" dedi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının vakaların azalmasına neden olduğunu belirten Başhekim Mehmet Kubilay Gökçe, şöyle dedi: "En son alınan gece saat 21:00'den sonra ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları ciddi anlamda vaka sayılarımızı azalttı. Pandemi acil başvurularında ciddi azalma yaşandı. Tedbirlere uyarsak inşallah kısa sürede bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum." Bu olumlu gelişmenin devamının insanların elinde olduğuna dikkat çeken Gökçe, "Bunun devamlılığını sağlamak yine bizlerin elinde. Yani halkımızın ve sağlık çalışanlarının elinde. Sağlık çalışanları olarak, sahada biz bunu fazlasıyla yerine getiriyoruz. Halkımızdan da aynı şekilde, maske, mesafe ve dikkat kurallarına dikkat etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.