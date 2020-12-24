Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Çakmak ile MKYK üyesi Polat’tan esnaf ziyareti

Başkan Çakmak ile üyesi Polat’tan esnaf ziyareti

Siverek İlçe Kadın Belediye Başkanı ile AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu () Üyesi Vildan Polat ve beraberindekiler esnaf ziyaretinde bulundu.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 24.12.2020 18:03 ABONE OL
Başkan Çakmak ile MKYK üyesi Polat’tan esnaf ziyareti

Çarşı esnaflarını ziyaret eden Başkan Çakmak ile MKYK Üyesi Vildan Polat, önce sağlık diyerek esnaflara salgınla ilgili tedbirli olun çağrısında bulunarak hayırlı işler dileklerini iletti.

Esnaflarla sohbet Vildan Polat özellikle gençlerin sosyal mesafe ve kalabalık ortamlardan uzak durmaları için ricada bulundu.

Esnaflar ilçede ilk kez Kadın Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Başkan Ayşe Çakmak'ı tebrik edip görevinde başarılar diledi.

Başkan Çakmak ilgi ve alakalarından dolayı esnaflara teşekkür ederek şunları söyledi: "Seçildiğimizden günden bugüne kadar ilçemizin sorunlarını çözmek için ilk adımları attık, inşallah siz esnaflarımızın teveccühüyle ve desteklerinizle Siverek'i daha modern bir ilçeye ulaştırmak için çalışacağız."

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Çakmak ile MKYK üyesi Polat’tan esnaf ziyareti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA