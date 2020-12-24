Başkan Çakmak ile MKYK üyesi Polat’tan esnaf ziyareti

Çarşı esnaflarını ziyaret eden Başkan Çakmak ile MKYK Üyesi Vildan Polat, önce sağlık diyerek esnaflara salgınla ilgili tedbirli olun çağrısında bulunarak hayırlı işler dileklerini iletti.

Esnaflarla sohbet Vildan Polat özellikle gençlerin sosyal mesafe ve kalabalık ortamlardan uzak durmaları için ricada bulundu.

Esnaflar ilçede ilk kez Kadın Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Başkan Ayşe Çakmak'ı tebrik edip görevinde başarılar diledi.

Başkan Çakmak ilgi ve alakalarından dolayı esnaflara teşekkür ederek şunları söyledi: "Seçildiğimizden günden bugüne kadar ilçemizin sorunlarını çözmek için ilk adımları attık, inşallah siz esnaflarımızın teveccühüyle ve desteklerinizle Siverek'i daha modern bir ilçeye ulaştırmak için çalışacağız."