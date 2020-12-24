Batman’da Gençlik Merkezinden 16 bin genç faydalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Batman'da kurulan 4 Gençlik Merkezi sayesinde gençler bilgi ve becerilerini geliştirme imkânına kavuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığınca Batman'da gençlerin bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı sunmak amacıyla kurulan 4 Gençlik Merkezinden bir yılda 16 bin genç yararlandı. Her geçen gün ilginin arttığı Gençlik Merkezleri adeta gençlerin ikinci evi haline geldi. Bu merkezlerde özellikle salgın sürecinde gençlerin motivasyonunu artıran aktiviteler yapılırken sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına titizlikle uyuluyor. Gençlik Merkezleri, bünyesinde barındırdığı bilişim salonu, müzik odası, kütüphane, kafeterya, çalışma salonları, konferans ve toplantı odası gibi alanlarda kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle gençlere hizmet veriyor.

"BURASI GENÇLERİN İKİNCİ EVİ GİBİDİR"

Batman Gençlik Hizmetleri Müdürü İbrahim Rüzgâr, gençlerin ikinci evi haline gelen merkezlerde gençleri ağırlamak istediklerini söyledi. Merkezlerin güvenli, gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri güzel mekânlar olduğunu belirten Rüzgâr, "Gençlik merkezleri çeşitli aktivitelerin olduğu, gelip sıkılmadan vakit geçirebilecekleri alanlardır. Bundan dolayı gönülleri rahat bir şekilde Gençlik Merkezinin faaliyetlerinden faydalanabilirler. Gençler boş zamanlarını değerli aktivitelerle doldurmamaları halinde farklı yollara yönelebilir. Bu yüzden kapılarımız onlara hep açık. Gönül kapılarımız da açık. Diledikleri zaman ve saatte gelip etkinliklerimizden faydalanabilirler. Yeter ki bize başvursunlar ve talepte bulunsunlar. Bizim onlar için yapabileceğimiz çok şeyimiz var. Gençler bu ülkenin geleceğidir. Bu ülkenin geleceğinin gençlerinin donanımlı, nitelikli olmasını temenni ediyoruz. Umuyoruz ki gençler merkezlerin faaliyetlerinden diledikleri gibi faydalanırlar" dedi.