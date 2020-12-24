Batman’da inşaat iskelesi çöktü! 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da bir inşaatın dış cephesini için kurulan iskelenin çökmesi üzerine 1 işçi hayatını kaybetti, iki işçi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman merkezde TEİAŞ'a ait inşaat alanında meydana geldi. İnşaat binasının dış cephesini boyamak için işçiler tarafından kurulan iskele çöktü. Çöken iskelede çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden durumu ağır olan 32 yaşındaki Ali Oğuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 2 işçi ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.